George Clooney lag in ziekenhuis om gewichtsverlies voor film

Een paar dagen voor de opnames had Clooney, ook de regisseur van The Midnight Sky , enorme buikpijn en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek de acteur een alvleesklierontsteking te hebben. ,,Ik denk dat ik te hard mijn best deed om snel af te vallen en ik waarschijnlijk niet goed voor mezelf zorgde. Het kostte een paar weken om beter te worden en dat is als regisseur niet zo makkelijk omdat je energie nodig hebt.”

In de film speelt Clooney een astronoom met kanker die in een afgelegen station probeert contact te zoeken met een terugkerend ruimteschip. De acteur viel niet alleen af voor de rol, hij liet ook een grote baard staan. ,,Ik liet een grote lelijke baard staan en mijn zoon vond het geweldig omdat hij er dingen in kon verstoppen en ik dat niet doorhad totdat ik aan het werk was en ik zag: oh, er zit een ijslolly vast in mijn baard. Maar mijn vrouw en dochter waren heel blij dat hij eraf moest omdat het onder al die rommel heel moeilijk was om een gezicht te vinden.”