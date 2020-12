George Clooney pleit voor Idris Elba als nieuwe James Bond

Kaalslag dreigt in bioscoopwe­reld na uitstel nieuwe James Bond

4 oktober Het verschuiven van de nieuwe James Bond-film No Time To Die naar april volgend jaar maakt voor het bioscoopbedrijf het rampjaar 2020 compleet. Op het nieuwe 007-avontuur, in Nederland altijd een gegarandeerde hit, was de hoop gevestigd dat de bezoekerscijfers in het laatste kwartaal enigszins zouden aantrekken.