George Clooney vanuit kale werkkamer: ‘Van onderen draag ik niets’

Olcay Gulsen heeft corona, nieuw programma uitgesteld

4 november Modeontwerper Olcay Gulsen is besmet met het coronavirus. Dat heeft KRO-NCRV vandaag gemeld. Gulsen zou vanaf vrijdag met haar vriend Ruud de Wild een nieuw radioprogramma gaan maken. Dit is voorlopig uitgesteld. De Wild is negatief getest, maar blijft wel in quarantaine.