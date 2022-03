Georgina laat haar lokken in nekvet zakken en Negin showt babybuikje

Os­cars-host voelde zich ziek na incident Will Smith: ‘Onbegrij­pe­lijk dat hij mocht blijven’

Comedian Wanda Sykes (58), die met Amy Schumer en Regina Hall de Oscar-uitreiking presenteerde, vindt het onbegrijpelijk dat Will Smith niet meteen de zaal uit is gezet nadat hij Chris Rock had geslagen. Als gastvrouw wil ook zij excuses van Smith, die ook nog een beeldje in ontvangst mocht nemen. ,,Ik had het podium op willen rennen om te zeggen: Will Smith kon er vanavond helaas niet bij zijn.’’

30 maart