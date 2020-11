Geraldine gaat voor ijskoude look en Eva wordt opgefokt van verkiezingen

Recordop­brengst van 17.050 euro voor schilderij­en Eva Jinek

13:46 Twee schilderijen die van Eva Jinek werden gemaakt in het programma Sterren op het doek hebben in totaal 17.050 euro opgeleverd. Dat is een record voor het programma. Vandaag om 12.00 uur liep de mogelijkheid tot bieden ten einde.