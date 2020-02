Geraldine gekiekt met extreme lieslaarzen en Zoey showt haar striae

Imanuelle Grives werd betrapt door verhuur­ster Airbnb ‘die overal wit poeder en pillen zag’

16:58 De voor drugshandel veroordeelde actrice Imanuelle Grives werd opgepakt op Tomorrowland omdat ze is betrapt door de verhuurster van het huis waar ze bivakkeerde. Dat claimt de 34-jarige actrice in een interview met de Volkskrant. ‘Die vrouw was door mijn spullen gegaan, had daar drugs gezien en gedacht: dit zijn vast dealers', aldus Grives. Uit de verklaring die justitie voorlas tijdens de rechtszaak, bleek dat de verhuurster ‘open en bloot bergjes wit poeder en pillen zag, plus envelopjes en bladen met bedragen'.