Geraldine is aan het ‘raamchillen’ en Birgit blikt terug op kaal hoofd

Coen Swijnen­berg na burn-out terug op 538: ‘Het voelt goed’

16:44 Coen Swijnenberg is vandaag na een afwezigheid van een half jaar terug op Radio 538. De dj, die herstellende is van een burn-out, voegde zich vanmiddag bij zijn collega Sander Lantinga en is ‘ontzettend blij’ weer achter de microfoon te kruipen.