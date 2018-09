Gerard Ekdom: Geef het nieuwe Serious Request wat tijd

Gerard Ekdom, die anders dan oud Glazen Huis-coryfeeën als Giel Beelen, Domien Verschuuren en Paul Rabbering, wél wil reageren op het nieuwe Serious Request, vindt het goed dat 3FM een dergelijke actie bedenkt. ,,Ik heb laatst de homevideo teruggevonden van mijn eerste keer in Het Huis. Dat was in 2005 in Utrecht. Nu denk je: Het Glazen Huis, dat was altijd al zo groots, maar niet dus. Ik zag beelden terug van een plein met drie man. En die moesten we nog vasthouden ook, anders vertrokken ze weer, haha. Vijf jaar later zaten Coen, Giel en ik in Eindhoven. Daar werd het steeds gekker. Daar hadden we voor het eerst: ja, er gebeurt nu iets. Kortom, acties moeten de tijd krijgen. Deze dus ook. Je moet het onbekende niet schuwen. Dit kan best het begin zijn van iets moois.”



Mediastrateeg Evert Bronkhorst van Vizeum noemt de keuze voor een nieuwe opzet ‘lovenswaardig’, maar vraagt zich ernstig af of het wel gaat werken. ,,De dj’s, in drie teams, doen dus alles lopend? Dan beperk je ze per dag tot een afstand van, laten we zeggen, zo’n 50 kilometer. Dat is wel heel beperkt. Krijgen mensen die een leuke actie bedenken wel voldoende aandacht als ze toevallig níet in de buurt zijn van zo’n team?’’