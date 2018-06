Gerard Ekdom neemt afscheid: 'Nu durf ik die brug over'

Hij hield het droog, maar moest wel even slikken. Vanochtend nam Gerard Ekdom afscheid van zijn ochtendshow op Radio 2. ,,Het was een mooie, lange reis bij de publieke omroep, maar nu ga ik voor het avontuur.''

De populaire radiodeejay, die sinds drie jaar de ochtendshow op Radio 2 voor zijn rekening neemt, maakt de overstap naar een commercieel station. In zijn laatste woorden, vlak voor 9.00 uur vanochtend, vergeleek hij het met een brug die hij nu over durft. ,,Ik had die brug al heel lang zien staan, maar de fundering was niet goed. Ik had hoogtevrees, ik durfde er niet over'', vertelde hij zijn luisteraars, en een studio volgestroomd met collega's. ,,Nu is de brug steady. Ik ga naar de overkant. Naar het avontuur. We gaan het gewoon doen.''

Om vervolgens het laatste nummer te starten, toepasselijk The Bridge van Elton John. Hij zong - microfoon uit - woord voor woord mee, soms zichtbaar emoties wegslikkend. Kort daarvoor vertelde hij hoe hij zichzelf twintig jaar geleden zag binnenlopen bij de publieke omroep. Hoe een 'mooie, lange reis' hem via 3FM naar Radio 2 bracht, langs luistercijferdieptepunten en records. Hoe hij op zijn cv acht edities van het Glazen Huis tijdens Serious Request toevoegde en drie keer de Top 2000 mocht presenteren. ,,Wat een feest was dat.''

Laagje stof

,,Niemand begreep waarom ik naar Radio 2 ging'', herinnert Ekdom zich over zijn overstapt drie jaar geleden. Het begon met een gesprek waarin een collega het opperde. ,,Ik verslikte me in mijn chardonnay, maar het zaadje was geplant. Er moest een laagje stof van die zender.''

Hij ging kort in op de negatieve reacties die hij heeft gekregen toen hij bekendmaakte naar de commerciëlen te gaan. Tegen zijn 'baas' Marc Adriani, die met hem meeverhuisd, met een vette knipoog: 'vuile overloper'.

Ekdom is vanaf september met zijn ochtendshow op Radio 10 te horen. Vanaf maandag is op Radio 2 Jan-Willem start op te horen, met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte.

In 2017 won Gerard Ekdom de Gouden RadioRing: