Gerard Joling keert terug als coach in The Voice Senior

updateGerard Joling keert weer terug in de draaistoel bij The Voice Senior. De naam van de vierde coach zou eigenlijk morgen bekend worden, maar collega-coach Angela Groothuizen verraadde het per ongeluk al op Instagram. RTL bevestigt dat nieuws. In het eerste seizoen van de ouderentalentenjacht zat Joling nog samen met Gordon in een duo-stoel.