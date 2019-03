Gerard Joling verbindt zich aan RTL: einde aan Geer & Goor

Gerard Joling (58) gaat twee jaar lang exclusief voor RTL programma's maken. Het contract werd vanmiddag getekend. Vanaf september is de zanger te zien als jurylid in de nieuwe muzikale tv-show The Masked Singer .

Joling is met name over zijn nieuwste televisieklus erg te spreken. The Masked Singer is van origine een Koreaans tv-format en een enorme hit op de Amerikaanse zender FOX. Voor de Nederlandse versie gaat Joling samen met zijn mede-juryleden en het publiek op zoek naar de identiteit van de bekende personen die vermomd optreden in de studio. ,,Ik dacht: daar moet ik bij zijn! Dan ga je praten en kom je hierop uit. Alle programma's die ze me hebben aangeboden, vind ik superleuk’’, lichtte de entertainer vanavond toe in RTL Boulevard.

De financiële onderhandelingen met zijn nieuwe werkgever verliepen via zijn manager Wino. ,,Dat ging hartstikke vlot. Je gaat praten over wat er in de linie ligt en daarna is het een kwestie van gewoon doen. Ik heb tien jaar lang geroepen dat ik geen contract wil. Dat dat nu wel gelukt is, zegt iets.’’