Gerard kan zich eindelijk scheren en Pip voorspelt babyboom

Jinek denkt aan talkshow in weekend met Beau

18:32 Eva Jinek houdt de optie open om, samen met Beau van Erven Dorens, tijdens de coronacrisis ook in het weekend een avondtalkshow op RTL te gaan maken. Dat stelde zij vandaag in RTL Boulevard. Zij reageerde erop dat NPO-tegenhanger Op1 tijdens de coronacrisis zeven dagen per week gaat uitzenden.