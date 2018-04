Gerard laat geïmplanteerde haren botoxen en Alex likt magnoliaboom

Alex Klaasen heeft iets nieuws geprobeerd toen hij ergens een bloesemboom zag: magnolia's likken.

Beetje magnolia’s likken weet je. 🗽🌸😎 Een foto die is geplaatst door null (@ alexklaasen) op 25 Apr 2018 om 6:42 PDT

Zo ziet actrice Angela Schijf eruit als ze in haar vuistje lacht.

#vuistje #lachenin (foto: Stef Nagel) Een foto die is geplaatst door null (@angelaschijfofficial) op 25 Apr 2018 om 5:53 PDT

Gerard Joling is naar de kapper geweest om zijn deels geïmplanteerde haardos een beurt te laten geven. Volgens Geer werd er haarbotox in zijn lokken gesmeerd. Als het goed is, zorgt dat spul voor dikker en glanzender haar. Of het heeft geholpen? Dat laat de zanger nog even in het midden.

BOTOX voor m’n haar. Het is toch om te gieren 🤣 #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 25 Apr 2018 om 10:37 PDT

Angelina en Milano, de kinderen van Samantha de Jong (Barbie), hebben vandaag uit een openbaar plantsoen bloemen voor hun moeder geplukt.

Me schatjes bloemetjes voor me geplukt 💗 Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 25 Apr 2018 om 9:51 PDT

Dat Quinty Trustfull regelmatig aan yoga doet, wisten wel al. Maar nog niet dat ze tijdens die ontspanningsoefeningen ook best goed met haar benen omhoog kan gaan.

Melisa Schaufeli, de vrouw van voormalig voetballer Andy van der Meijde, valt in razendsnel tempo af. In een kleine maand ziet haar buik er superstrak uit. Nog even en haar buikspieren komen er doorheen, klinkt het trots.

Monica Geuze houdt haar zwangerschap absoluut niet verborgen. Iedereen mag weten hoe ze er, momenteel 30 weken onderweg, uitziet.

📸 #30weekspregnant Een foto die is geplaatst door null (@monicageuze) op 25 Apr 2018 om 10:09 PDT

Jandino Asporaat raakt niet uitgepraat over en met zijn schattige kinderen: dochtertje Amy en zoontje Elijah.

Olcay Gulsen had last van keuzestress bij de nagelstyliste. Niet vanwege de tientallen lakkleurtjes, maar om theesoorten.

Hele dag druk bezig geweest en nu #evenverwennen #pickwick Welke kleur zal ik nemen?? Een foto die is geplaatst door null (@superolcay) op 25 Apr 2018 om 10:23 PDT

Beertje van Beers probeert het vandaag nog maar eens. Recent zette ze een bijna blootfoto op Instagram, maar die werd door het bedrijf verwijderd. Dus daarom, aldus Beertje, een gematigder kiekje waarop te zien is hoe ze een 'bouwvakker' nadoet.

Since the ‘butt-naked’ picture I posted of myself yesterday was reported and removed, I’ll try a ‘half-assed’ (gheghe) shot today. Maybe it’s only half-offensive? From the same amazing series by @paulbellaart 🙏🏼 Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 25 Apr 2018 om 5:43 PDT

Wolter Kroes heeft eindelijk eens de kans gekregen om zijn eigen, ietwat kale kapper te knippen.

Kapper Hamida wordt geknipt Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 25 Apr 2018 om 7:53 PDT

De jongste telg van de Haagse rockchick Anouk kan binnen een paar uur tijd rekenen op ruim 17.000 likes. Meer dan poseren in haar schattige kleurrijke pakje inclusief witte maillot hoeft Jelizah Rose niet te doen. Jelizahs vader is basketballer Dominique Schemmekes, met wie Anouk nu vier jaar samen is. Jelizah heeft thuis gezelschap van zus Phoenix en broers Benjahmin, Jesiah en Elijah.

❤️ #JelizahRose Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 24 Apr 2018 om 22:41 PDT

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, bevindt zich op een jaloersmakende locatie waar het kwik oploopt tot 27 graden. De zangeres doet inspiratie op op een zeilschip.

Vanochtend vroeg al weer gaan varen. Wat een mooi vlak water....! Nu waait t weer dus gaan met die banaan! ⛵️😎😜☀️ #27graden #niemandophetwater Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 25 Apr 2018 om 0:49 PDT

Wordt normaal gesproken elke update van YouTubester Enzo Knol met lof ontvangen, vandaag reageren instagrammers massaal met het woord 'RIP' bij een foto waarop een vrolijke Enzo zijn torso showt. ,,Enzo is helemaal niet overleden'', jammeren Knol-fans in reactie op de 'RIP-grap'.

Be happy in life and try to do what you love the most ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@enzoknol) op 24 Apr 2018 om 7:16 PDT

Singer-songwriter Douwe Bob is ten prooi gevallen aan superfoods. In zijn ontbijtkommetje gezonde zaden, yoghurt en fruit.

Goedemorgen!! Gaan we doen vandaag?? #gezondontbijt #isbelangrijkhoor Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 25 Apr 2018 om 0:58 PDT

Kater Fred zit met een vraag die hij graag bij zijn baasje Georgina Verbaan neerlegt.

Wat moet je, Fred? Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 25 Apr 2018 om 1:17 PDT

Hartsvriendinnen Marly van der Velden en Carolien Spoor zijn nog steeds in Disneyland en daar moeten hun baby's Jackie en Otis aan geloven. Als het aan hun moeders ligt, gaan ze nooit meer naar huis.

Meet Mickey & Minnie #Dag3 #disneylandparis25 #nooitmeernaarhuis #Otis #JackieRey @disneylandparis @disneynl Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 25 Apr 2018 om 1:27 PDT

Rick Brandsteder schreeuwt regelmatig van de daken dat hij stapelverliefd is op zijn vriendin Roosje, die actief is als dj onder de naam Mia More. Het gelukkige duo is nu ook samen in te huren, maar wie ze inhuurt moet flink in de buidel tasten.

In te huren voor al uw feesten en partijen! #nietgoedkoop #welduur #maardanhebjeookwat Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 25 Apr 2018 om 1:34 PDT

Ruben van der Meer moet afscheid nemen van zijn retro zonnebrilletje met gele glazen.

Kapot mooie #planga Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 25 Apr 2018 om 2:04 PDT

Chantal Janzen heeft zich losgerukt van baby Bobby om bij te kletsen met haar collega en goede vriend Carlo Boszhard, die lyrisch is een van zijn favoriete blondines weer in de armen te sluiten.