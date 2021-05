Gerard rouwt om ‘veel te vroeg’ gestorven Voice Senior-winnaar: ‘Zo'n enorme schat’

Gerard Joling is diep bedroefd door het plotselinge overlijden van The Voice Senior -gezicht Jimi Bellmartin (72). De zanger begeleidde hem in 2018 naar de eindzege van het programma. Hoewel het ‘soulkanon’ al 69 jaar was toen hij meedeed, bleek hij de ideale leergierige kandidaat. ,,Hij was zo intens dankbaar.’’

Bellmartin, uit het Brabantse Vught, overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis waar hij enkele dagen geleden was opgenomen. Wat hem precies mankeerde, is niet duidelijk. ,,Het is veel te jong’’, zegt Gerard tegen deze site. ,,Het was zo’n enorme schat, zo’n lieve man met zo’n lieve familie.’’

Joling noemt Bellmartin een ‘groot talent’. ,,Soms kreeg hij bij The Voice Senior een liedje waar een knip in zat, waardoor hij meteen van het couplet naar de modulatie moest’’, vertelt Gerard, verwijzend naar een wijziging van toonsoort in een nummer. ,,Dat vind ik zelf al moeilijk, maar hij deed het.’’

Quote Hij nam alles aan en was altijd zo dankbaar, zo relaxed Gerard Joling

Ondanks zijn leeftijd was Jimi elke dag even enthousiast om nieuwe dingen van Gerard te leren. ,,Hij nam alles aan’’, zegt hij. ,,Hij was altijd zo dankbaar, zo relaxed. Jimi deed bijvoorbeeld graag van die schreeuwtjes als hij zong. Maar ik merkte dat hij daardoor soms wat weinig energie over had. Dus ik zei: bewaar die nou tot het einde.’’

Je hebt in Nederland ‘meer zangers dan kerktorens’, zegt Gerard, dus hij is blij dat Jimi de laatste jaren van zijn leven het succes kreeg dat hij hem zo gunde. ,,Hij heeft een mooie EP gemaakt en was zo trots om met ons op te treden bij de Toppers, na zijn deelname. Ik wens zijn familie heel veel sterkte.’’

Eerste noten

Ook bij Gordon, die Jimi samen met Gerard coachte, zit de artiest in zijn hart. ‘Ik heb Jimi leren kennen als een schat van een man, die dol was op zijn familie’, schrijft hij op Instagram. ‘Zijn stem zal nog lang naklinken, want die was steengoed! Ik wens zijn nabestaanden sterkte en kracht om dit verlies te dragen. Lieve Jimi, rust in vrede en ik zal je nooit vergeten.’

Quote Lieve Jimi, rust in vrede en ik zal je nooit vergeten Gordon

Ruim twee miljoen kijkers zagen in 2018 hoe Bellmartin in de finale de RTL-talentenjacht won met zijn vertolking van To love somebody. Hij was vanaf het begin de topfavoriet. Al bij de eerste noten van zijn auditie - met James Browns It’s a man’s man’s man’s world - draaiden alle coaches hun stoel in één klap om:

Bellmartin, volledige naam Jimi Silawanebessy, groeide op in Woonoord Lunetten. Hij was één jaar toen hij naar Nederland kwam vanuit Indonesië. Als kleuter kwam hij in Vught terecht.

