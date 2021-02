Gerard weigert op bezoek te gaan bij Gordon, Tim zoekt de Oranjes

Tim Hofman staat voor de deur bij Paleis Huis ten Bosch en zegt dat hij met ze wil praten. Zitten de Oranjes in een nieuwe aflevering van BOOS?

Er is geen zweetdruppeltje te bekennen, maar Sylvie Meis heeft naar eigen zeggen toch een érg fijne work-out achter de rug.

Korte maar krachtige woorden van Beau van Erven Dorens vandaag: ‘Hou vol!’

Zo baasje, zo huisdier, blijkt uit de nieuwe look van paard Guus. ‘Hij wil vast op mij lijken... ik heb namelijk een bos stro op mijn hoofd’, grapt Nicolette Kluijver.

Even doet Jet van Nieuwkerk haar volgers geloven dat ze weer in verwachting is met wat echofoto’s en een ‘hoera-er-komt-een-jongetje-aan-taart’. In werkelijkheid maakt ze gewoon reclame voor een artikel dat ze heeft geschreven.

Als het aan Loiza Lamers ligt, kunnen de festivals niet snel genoeg van start gaan.

De harige viervoeter van Monique Westenberg is vandaag jarig en dat wordt gevierd met een bijzonder portret en een hondentaart. ‘Dit meisje is voor mij heel bijzonder. We hebben samen veel meegemaakt de afgelopen zes jaar’, schrijft de blondine.

Om de ruzie met Gordon kan Gerard Joling ook in zijn vlog niet heen. Zijn moeder Janny vraagt of hij niet bij de andere kemphaan langs moet, maar daar heeft Geer geen zin in. ,,Nee joh, ben je gek.” (zie vanaf 7:33)