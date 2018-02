Gerard zet teen af in de kou, Sylvies opmerkelijke avondritueel

Een bijzondere avond voor Dave Roelvink. De dj en realityster bracht als verrassing een bezoek aan een dame die het momenteel erg zwaar heeft. Ze is zwanger, maar kreeg ook te horen dat haar vriend ongeneeslijk ziek is. ,,Heel veel sterkte lieve schat, ben blij dat ik je hier mee heel even gelukkig heb kunnen maken. En jij mij, want wat is het mooi dit te kunnen doen voor iemand", schrijft hij bij de video.

Vrijwel iedere vrouw wil weer strak in haar vel zitten voor de zomer van start gaat. Leonie ter Braak ook, maar toch kon ze zich vanavond niet inhouden. Ze at namelijk een aantal koekjes en heeft daar nu al spijt van. 'En dan in mei met een rooie kop en bikini in een helverlichte paskamer deze koekjes vervloeken', schrijft ze bij het plaatje.

Mediapersoonlijkheid Sabia Boulahrouz (39), tegenwoordig niet zo actief meer in de media, laat weer eens van zich horen op Instagram. De brunette heeft, zo lijkt het, hard gesport en greep na afloop naar haar telefoon voor een selfie in de kleedkamer. Ze voelt zich een superheld, blijkt uit het bijschrift.

GTST-actrice Dilan Yurdakul (26) wil graag beslagen ten ijs komen als ze later een kindje krijgt. Daarom besloot ze alvast te oefenen met een kat. Maar dat was geen exemplaar om zonder handschoenen aan te pakken, zo bleek. Het kiekje dat ze wilde maken voor Instagram moest meermaals over.

De rituelen van Sylvie Meis zijn op zijn zachts gezegd nogal opvallend. De blondine deelt een kiekje waarop ze met een zacht sponsje langs haar nek wrijft en noemt dit haar 'avondritueel'. Fans hebben maar voor één ding oog. 'Mooiste vrouw in de wereld', klinkt het.

De zwangere presentatrice Saar Koningsberger (30) vindt het helemaal niet erg dat het buiten guur en nat is. Ze greep de kou aan om haar enorme babybuik in een warme trui te hullen en was meteen in de stemming om te knuffelen, schrijft ze.

Presentatrice Nicolette Kluijver (33) genoot van een middagje ravotten met haar kids in een indoorspeelparadijs. Maar toen ze zich naar huis wilde begeven, was zoon Jesse ineens spoorloos. Het mannetje had zich verstopt, maar zijn moeder had hem snel door.

Gerard Joling was vanavond in een lollige bui. De zanger was in het AFAS Stadion en kon zich daar niet inhouden. ,,Retteket!", schreeuwt hij met zijn vrienden in een filmpje. ,,Retteket, mijn teen is afgezet", vervolgt hij. Geer noemt het flauw, maar kan er naar eigen zeggen nog wel om gieren.

Kleren maken spreekwoordelijk de man en daar weet rapper Gers Pardoel (36) alles van. Hij deelt een kiekje van zichzelf op een rode loper, stralend in een outfit van peperdure merken als Givenchy en Christian Louboutin.

