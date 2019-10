Gerda Havertong (72) valt van podium Ranking The Stars: ‘Ik werd pimpelpaars’

Op beelden die online zijn verschenen is te zien dat Havertong van haar stoel naar het podium loopt en vervolgens onderuit gaat als zij naast presentator Paul de Leeuw achter de desk wil gaan staan. Dit gebeurde op 9 september. ,,We hebben een nieuw decor en ik had niet bedacht dat het allemaal anders was. Het had iets weg van een keizerinnendrama.”



Havertong is blij dat zij geen grote verwondingen heeft overgehouden aan haar val. Al kwam ze er niet helemaal ongeschonden uit. ,,Witte mensen krijgen blauwe plekken en bij zwarte mensen wordt het pimpelpaars. De linkerkant is nog steeds niet helemaal hersteld. Maar ik ben een vrouw met een stevige conditie en heb mijn bijdrage gewoon kunnen afmaken. De botten zijn aardig op leeftijd, maar kunnen zeker nog tegen een stootje.”