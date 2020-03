Gers Pardoel en Sélina uit elkaar: ‘De man van mijn leven, maar het was op’

Zij was de stille kracht achter zijn succesverhaal in Nederland en Vlaanderen. Zijn manager en grote liefde, de moeder van zijn twee kindjes. Gers in de schijnwerpers. Sélina in de schaduw. Maar de barst in hun relatie uit 2016, die ze later weer wisten te lijmen, is nu een scheur geworden. Gers Pardoel en Sélina van Gool zetten een punt achter hun relatie. De twee wonen al maanden niet meer samen en plaatsen nu het geluk van hun kinderen voorop. ,,We hebben een goede regeling getroffen en Gerwin (Gers' officiële naam, red.) ziet hen dagelijks”, zegt Sélina tegen Het Laatste Nieuws. ,,Vanaf nu zullen ze ook op maandag en dinsdag bij hem verblijven. Gers en ik gaan nog liefdevol met elkaar om. We willen onze kinderen gelukkig zien en alle spanningen vermijden.”

Andere mensen ontmoeten

Sinds 2007 leken ze het perfecte stel. Partners in leven en werk. Dat laatste blijft. ,,Luister. Gers zit voor altijd diep in mijn hart, maar niet langer op liefdesgebied. We koesteren nog steeds groots respect tegenover mekaar en zakelijk blijven we partners. Dat is ook logisch. We hebben samen een label en een zaak opgericht en vertrouwen elkaar blindelings. Ik blijf de producer van zijn shows en de motor achter zijn carrière. Hij weet dat ik op dat gebied altijd voor hem zal vechten en we willen dat de zaak blijft groeien, maar persoonlijk hebben we beslist elkaar los te laten en ruimte te geven. Ook om andere mensen te ontmoeten.”

Dat laatste is inmiddels ook gebeurd. ,,Ik heb iemand leren kennen, ja",aldus Sélina. ,,We kenden elkaar al langer, maar onlangs heeft hij me uitgevraagd. Gers heeft weet van die nieuwe situatie en is eigenlijk heel blij voor mij. 'Jij bent mijn droomvrouw', zei hij me. 'Ik had er altijd van gedroomd oud en grijs met je te worden. Maar ik wil vooral dat jij gelukkig bent.' Dat was voor mij een groot gebaar van liefde."

Volledig scherm Gers Pardoel © Getty Images

Nieuwe plaat

Die liefde mag ook duidelijk blijken uit het nieuwe album van Gers. Daags voor hun breuk de wereld werd ingestuurd, verklaarde hij Sélina nog gulzig zijn liefde bij de promo rond zijn nieuwe album 2020 dat op 10 april in de rekken ligt. 'Je bent m'n wifey en m'n beste vriend', klinkt het in die songs. 'Ik kan je niet genoeg vertellen hoeveel ik van je hou. Zolang ik met jou ben, zijn we forever rich.'

,,Heel veel van mijn liedjes zijn inderdaad gebaseerd op Sélina", zei Gers onlangs nog. ,,Zij is de moeder van mijn kinderen. Ik hou erg veel van haar." Nachttrein, zijn nieuwe single met Sean Dhondt, schreef hij zelfs in het bijzijn van haar. ,,Ik heb best een mooie studio, maar toen ik dat lied ging schrijven, had ik het gevoel dat ik dicht in de buurt van Sélina wilde zijn. Ik had haar schuur in de tuin pas laten isoleren om er een soort studioruimte van te maken. En daar zijn we gaan zitten om het nummer te schrijven." '2020' vindt Gers zijn persoonlijkste album tot nog toe. "Al mijn albums zijn persoonlijk, maar nu geef ik mijzelf écht bloot. Veel van mijn liedjes gaan over de liefde, maar dat is wat de wereld doet draaien en het enige wat telt. Veel geld op de bank of een dure auto niet."