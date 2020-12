Gert Verhulst verliest zijn vader: ‘Slaap zacht’

Peter R. de Vries in tranen bij RTL Boulevard: ‘Ik zal altijd naar de moordenaar blijven zoeken’

30 december Peter R. de Vries stond vanavond hevig geëmotioneerd aan de desk bij RTL Boulevard. De misdaadverslaggever was te gast om te praten over de moord op de 10-jarige Petertje Oort in 1982, zijn eerste moordzaak waar een kind bij betrokken was. Toen hij vertelde over een bezoek aan het graf van Petertje, kon De Vries zijn tranen niet meer bedwingen.