Gevallen circusartieste verlaat na vier maanden revalidatiecentrum

‘Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit, dat zo onfortuinlijk ten val kwam tijdens het Wereldkerstcircus in Carré’, schrijft ze bij een foto van Vorobeva en haar man Rustem Osmanov voor de ingang van de kliniek. ‘Dat zij ons nu op eigen benen verlaat is een ongelooflijk cadeau.’



Ook Koninklijk Theater Carré is blij met het ontslag van de acrobate. ‘Positief nieuws: de acrobate die in januari ten val kwam tijdens het Wereldkerstcircus heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan haar herstel en kan weer op eigen benen staan! Wij zijn zeer verheugd over dit nieuws.’



Vorobeva en Osmanov zweven in hun circusact aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. Op vrijdag 3 januari ging het tijdens een voorstelling in Amsterdam mis. De artiesten vielen omdat een tand afbrak van Osmanov. Hij liep bij de val een hersenschudding op.