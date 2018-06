Gevangenishunk Jeremy Meeks verwelkomt zoontje met miljardairsdochter

Het ventje werd op 29 mei geboren, vandaag is zijn geboorte wereldkundig gemaakt. ,,Het gaat goed met moeder en kind. We verzoeken jullie vriendelijk onze privacy te respecteren'', luidt de boodschap van de kersverse ouders.



Meeks modellencarrière zit sinds twee jaar flink in de lift nadat hij in juni 2014 werd opgepakt op verdenking van het bezit van verboden wapens. Het mugshot dat door de politie werd verspreid, ging de hele wereld over, waarna de Amerikaan al snel de bijnaam 'gevangenishunk' kreeg. Meeks werd geroemd om zijn hoge jukbeenderen en doordringende grijsblauwe ogen. Nadat hij vrij kwam in maart 2016, lag er een miljoenencontract klaar bij modellenbureau White Cross Management.