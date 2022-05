Gezicht Sylvie staat op onweer en Yolanthe leeft haar beste leven

Zweedse media minder te spreken over AB­BA-show: ‘Je kan net zo goed een YouTube­film­pje bekijken’

Zweedse media zijn anders dan de collega’s in Groot-Brittannië minder positief over de hologrammen-concertreeks van ABBA die donderdag van start ging in Londen. De meeste kranten geven de show slechts drie sterren. Ook zijn er harde kritieken.

28 mei