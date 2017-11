Gezocht: vrijgezellen voor First Dates

Het bericht van BNNVARA kan op Facebook op veel reacties rekenen. Inmiddels hebben maar liefst 11.500 mensen gereageerd op de oproep. De reacties bestaan veelal uit mensen die elkaar taggen. 'Dit is wat voor jou!' en 'Moeten wij onze knappe vriend hier niet voor opgeven?', schrijven mensen.



First Dates is van oorsprong een Brits tv-programma. In de afleveringen worden twee zorgvuldig uitgekozen vrijgezellen aan elkaar gekoppeld. Ze hebben hun eerste afspraakje in het First Dates-restaurant. Aan het einde van de date wordt er gevraagd of ze elkaar nog eens willen zien.