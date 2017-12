Giel Beelen: Eindelijk doe ik weer iets wat klopt

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. We trappen af met Giel Beelen. De radiodj leek voor eeuwig vastgeklonken aan de publieke omroep, maar maakte dit jaar toch de overstap naar Veronica.

Het was tumultueus jaar op de radio. Er werd gejojood met deejays (Rob Stenders, Stefan Stasse en Annemieke Schollaardt op Radio 2), openlijk geruzied (Mattie en Wietze) en getransfereerd. Giel Beelen (40) verruilde 3FM na twintig jaar voor het commerciële Veronica. Daar maakt hij nu weer een show in de morgen. ,,Wij ochtenddeejays moeten blij zijn dat Mattie en Wietze uit elkaar zijn.’’

Loopbaan: Begint bij lokale radiozender van Haarlem. Krijgt in 1997 een nachtprogramma bij de AVRO op 3FM. Na enige jaren mag hij ook overdag presenteren, bij de KRO. Daar wordt hij ontslagen als hij Hitlers Mein Kampf noemt als het meest indrukwekkende boek dat hij ooit las. Bij de VARA krijgt hij weer een nachtprogramma en in mei 2004 de ochtendshow. Vanaf 2007 probeert Beelen het ook op televisie, als presentator van de talkshow Giel en het realityprogramma FactorGiel. Zijn talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland brengt onder anderen Douwe Bob en Nielson voort. Stopt in september 2016 met zijn ochtendshow op 3FM en keert dit jaar terug met het programma On Stage in de avonduren op vrijdag, zaterdag en zondag. Stapt dit najaar over naar Radio Veronica en presenteert daar sinds 9 oktober de ochtendshow.



Hoe was jouw 2017?

,,Een fucking mooi jaar, ik kan niet anders zeggen. Ik heb helemaal mijn plek gevonden, ga weer fluitend naar mijn werk. Eindelijk doe ik weer iets wat helemaal klopt, wat gewaardeerd wordt en waar ik zelf ook achter sta. Ik krijg zoveel reacties: ‘Wat fijn dat je terug bent. Maar dan ook echt.’ Dan bedoelen ze niet dat ik weer in de ochtend te horen ben, maar dat ik echt terug terug ben.’’

Terug terug?

,,Voordat ik in november vorig jaar stopte met ochtendradio, maakte ik een tijd lang niet mijn beste shows. Het was ploeteren de laatste jaren, het gevolg van onenigheid en onduidelijkheid over wat 3FM nodig had. We wisten niet voor wie we nu eigenlijk radio moesten maken. Tieners of toch twintigers? Of nog iets ouder? Zo lekker dat ik bij Veronica precies weet voor wie ik het doe.’’

Namelijk?

,,De liefhebbers van pop- en rockmuziek, over het algemeen mannen vanaf een jaar of 25. Met kinderen hoef ik geen rekening meer te houden.’’

Jouw transfer werd bekend op 30 augustus. Wanneer was het eerste contact met Veronica?

,,Dat was er vorig jaar rond deze tijd al. Toen ik bekendmaakte te stoppen met de ochtend belde Veronica met een aanbod. Ik ben gaan praten, vond het superinteressant, maar koos toch voor blijven bij 3FM. Daar kon ik On Stage maken, een programma met livemuziek op vrijdag, zaterdag en zondag. Noem het een illusie, maar ik dacht echt dat ik er iets van kon maken.’’

Wat is er niet gelukt wat je wel wilde?

,,Ik wilde van On Stage een merk binnen de Publieke Omroep maken. Zoals Zapp voor alle kinderprogramma’s staat, zou On Stage alle livemuziek bevatten. Maar uiteindelijk bleef het gewoon een programmaatje in het weekend.’’

Wanneer voelde je dat je weg wilde?

,,Eigenlijk in februari al. Allerlei plannen voor de verbreding van On Stage stierven een stille dood in de bestuurlijke molens van de Publieke Omroep. Ik was natuurlijk al tijden niet eens met de koers van het station, maar dacht me daaraan te onttrekken met een leuk, eigen programma. Dat was een denkfout. Als je je schaamt voor het station, moet je daar gewoon niet op zitten.’’

En heb je toen zelf Veronica weer gebeld?

,,Ik stuurde een appje, ja. ‘Zullen we weer eens praten?’ Ik moest toch een baantje om mijn brood te verdienen, had ik bedacht. Toen we weer tegenover elkaar zaten, ging het al snel over de ochtendshow. Ik had wel verwacht dat ik ooit zou terugkeren in de ochtend, maar niet zo snel.’'

Was je nerveus om jezelf aan te bieden? Misschien waren ze bij Veronica beledigd door je aanvankelijk afwijzing.

,,Nou ja, het was in elk geval veel aantrekkelijker geweest als ik het meteen had gedaan.’’

Want vorig jaar boden ze meer geld?

,,Ja. Zo werkt dat dus bij de commerciële omroep. Ze hadden nu zoiets van: ‘We vragen je nu toch niet? Jij wil toch graag?’ Nou, dat is een wereld van verschil.’’

Hoeveel geld scheelt dat jou?

,,Een hoop. Maar ik snap het mechanisme wel. En ik ben nu ook niet meer in volledige dienst zoals bij BNN-VARA, hè?’’

Heeft je vertrek ook te maken met het snoeien in de salarissen van grootverdieners bij de Publieke Omroep?

,,Nee, als dat het belangrijkste was, had ik beter mijn contract bij BNNVARA kunnen uitdienen. Ik verdiende daar aanzienlijk meer, ja. Eerlijk gezegd vind ik het wel prettig dat die discussie over geld nu ineens weg is. Ik zit bij commerciëlen, wordt niet meer met belastinggeld betaald. Dat was het ook nooit (BNN-VARA betaalde Beelens salaris grotendeels uit lidmaatschapsgeld, red.), maar ik had de zin wel verloren dat te blijven uitleggen.’’

Als je je toch niet te groot voelt om jezelf aan te bieden, waarom belde je dan niet naar Radio 2? Veel 3FM-deejays volgden al die route.

,,Daar begon BNNVARA ook over, ja. Ze wilden me behouden en overbrengen naar 2.’’ Een zucht. ,,Maar we kunnen allemaal zien hoe het daar nu gaat.’’

Doel je op de ruzies over de posities van deejays Rob Stenders, Annemieke Schollaardt en Stefan Stasse?

,,Ja, dat is toch vreselijk? Ik wil daar geen onderdeel van worden.’’ Nog een zucht. ,,Ik wil vooral de warme herinneringen aan mijn tijd bij 3FM en de Publieke Omroep koesteren.’’

Het gaat al een paar niet goed bij 3FM.

,,Ontzettend jammer. Als je luistert, hoor je ook waarom. En dat vind ik echt heftig. Maar ik ga er geen reet meer over zeggen. Dat zou niet netjes zijn. Ik werk er niet meer.’

‘De reus is ontwaakt’, zegt jouw collega Niek van der Bruggen over het nieuwe Veronica.

,,Mooie uitspraak. Dat is ook echt zo. O man, wat een radiohistorie ademt die naam. Ik heb er mijn spreekbeurt nog over gehouden. Toen ik als jongetje op mijn slaapkamer radiootje speelde, zette ik al een lage stem op: ‘Hallo, dit is Veroooonica’.

Veronica is een streng geformatteerd station. Bij de Publieke Omroep had je vermoedelijk meer zelfstandigheid bij je muziekkeuze gehad.

,,Ik heb nu juist meer vrijheid dan ooit. Alles wat ik wil, mag hier.’’

Maar jullie zender mag wettelijk toch maar 4,3 procent nieuwe muziek uitzenden? Dat is een fractie van wat je bij 3FM deed.

Grijnzend: ,,Klopt. Maar ik wil niet alleen nieuwe muziek draaien. Vind juist die mix met classics leuk. En die regels gaan over hits van minder dan vijf jaar oud. Met die definitie kun je erg vindingrijk zijn. En daarbij durf ik te zeggen: mocht er ooit een rechtszaak van komen, dan winnen we die. Want die wet is er destijds gekomen om de diversiteit op de radio te waarborgen. Nou, als je iets moet toegeven is het dat Veronica totaal iets anders doet dan de mainstream.’’

Die 4,3 procent staat afgerond voor 1 nieuwe hit tegen 20 oudere songs. Volgens mij hoor ik wel meer recente nummers bij jullie.

,,Tja, toch ziet de juridische afdeling er hier op toe dat we keurig binnen de regels blijven. Alles wat nooit in de Top 40 stond of er nog in moet komen, mag gewoon. Net als andere versies van die Top 40-hits. Zo draaien we de live-uitvoering van Fiji, die Kensington bij mij in de studio speelde.’’

Bij die vorm van creatief boekhouden voel je je goed?

,,Ja hoor, waarom niet? We doen toch niets verkeerd? We hebben trouwens ook nog een spraakclausule. Slaat eigenlijk nergens op, maar ook daar houden we ons aan. We hebben daarom een uur non-stop classics na mijn show, om het iets te hoge percentage gesproken woord van mijn drie uurtjes te compenseren.’’

Jouw nieuwe baas John de Mol had begin dit jaar nog een gedurfd plan: hij wilde het succesduo Mattie & Wietze van Q-Music naar zijn Sky Radio halen.

,,Waanzinnig goed idee. Ik ben heel dubbel over alles wat er is gebeurd rond die twee. Aanvankelijk vond ik hen niet loyaal naar Q-Music toe. Die zender had die twee toch grootgebracht, vond ik. Het leek me goed dat Mattie toch bleef. Maar ik heb nu behalve met Mattie ook met Wietze goed contact. Als ik die twee hoor spreken, vertellen ze allebei de waarheid. Heel heftig dat ze nu helemaal geen contact meer met elkaar hebben.’’

Was het een succes geworden denk je, die twee op Sky Radio?

,,Absoluut. Dat was een geheide hit geweest. Maar ik zei het laatst nog tegen Wietze: ‘Als jullie na die toestanden toch weer samen bij Q-Music waren gekomen, was Q echt skyhigh gegaan.’ Een jongensboek met een happy end, dat vindt iedereen prachtig. Dus denk ik dat wij ochtenddeejays allemaal blij moeten zijn dat dat niet is gebeurd. We waren weggevaagd. Maar begrijp me goed: het is echt vreselijk dat het zo is gelopen. Voor hen en voor de radio.’’

Er was dit jaar ook veel discussie over het gebrek aan vrouwelijke deejays op de landelijke radio. Het bestand van Veronica telt dertien deejays. Allemaal blanke mannen tussen de 25 en 50.

,,Ja, past bij onze doelgroep, hè. Dus dat laten we lekker zo. Behalve dat gezeik over mijn salaris, ben ik ook blij dat ik van dat politiek correcte gelul over diversiteit op de radio verlost ben. Het gaat er om dat de beste makers op de juiste plekken zitten. En als je radio maakt voor de middelbare man, lijkt me een ploeg als die van ons een uitstekend idee. We werken hier gewoon vanuit een visie, zijn niet bezig ons straatje schoon te vegen.’’

Je beleefde ook op een ander vlak een roerig jaar. Je raakte je rijbewijs kwijt, nadat je voor de tweede keer werd betrapt op rijden onder invloed.

,,Dat was dom, ja. Ik had een taxi moeten bellen na die kookcursus met wijn erbij.’’

Je spande wel een hoger beroep aan tegen je rijontzegging van zes maanden.

,,Omdat ik de tijd wil hebben om mijn rijbewijs opnieuw te halen. Dat is namelijk ook verplicht. Die straf komt er uiteindelijk, da’s wel duidelijk, hoor. En terecht. Maar dan kan ik na dat halve jaar tenminste weer meteen achter het stuur. Ik drink nooit meer een druppel alcohol als ik ga rijden.’’

Hoe kijk je naar het nieuwe jaar?