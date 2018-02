Giel doet gekke brillenruil en Airen wordt weer sexy

Kylie Jenner: Stormi lijkt sprekend op mij toen ik een baby was

11:48 Realityster Kylie Jenner heeft voor het eerst over haar dochter Stormi gesproken sinds ze onlangs in één klap onthulde dat ze zwanger was geweest en een dochter had gekregen. ,,Ze lijkt sprekend op mij toen ik een baby was'', schrijft de 20-jarige halfzus van Kim Kardashian op Twitter.