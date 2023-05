‘Gigagezin’ de Kraantjes door het dolle heen met eigen tv-programma: ‘Wat hebben wij hier veel zin in’

Docu over Nederland­se gevangene in VS mag worden uitgezon­den

De BNNVARA-docuserie over Jaitsen Singh, de langst vastzittende Nederlander in de Verenigde Staten, mag worden uitgezonden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald nadat Singh een kort geding had aangespannen tegen de omroep en productiebedrijf Submarine. Hij wilde niet dat de serie Een Amerikaanse Nachtmerrie openbaar zou worden gemaakt, dan wel uitgezonden of aangeboden aan andere partijen.