Gijp helemaal klaar met Genee: ‘Wat mij betreft was gisteren laatste uitzending’

René van der Gijp heeft een bom gelegd onder Veronica Inside . De analyticus haalde vanavond in RTL Boulevard uit naar presentator Wilfred Genee. Van der Gijp en Johan Derksen zijn woedend over de uitzending van gisteravond. ,,We wisten allebei niet dat hij ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten", stelde hij.

De relatief harde aanpak van Johan Derksen door Genee is Van der Gijp in het verkeerde keelgat geschoten. De uitzending van gisteren stond in het teken van racisme, als reactie op de ophef die was ontstaan nadat Derksen rapper Akwasi in verband bracht met Zwarte Piet. ,,Dan gaat Genee in een uitzending die op dit moment cruciaal is voor Johan hem openlijk afvallen", aldus Gijp bij RTL Boulevard. ,,Hoe slecht kan je zijn? Ik ben zo teleurgesteld in dat ventje. Johan was na afloop na 10 seconden weg, ik na 20 seconden.”



De setting, met naast de vaste stamgasten ook advocaat Natacha Harlequin en oud-voetbalprof Dries Boussatta, zinde Gijp totaal niet. ,,We wisten allebei niet dat Wilfred ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten.” Volgens de voetbalanalist heeft Genee het volledig verkeerd aangepakt. ,,Maar dat wist hij zelf ook al na de uitzending, hoorde ik van iedereen. Hij heeft ervoor gekozen.”

Quote Dit komt niet meer goed René van der Gijp

Geen toekomst

Volgens Van der Gijp heeft Veronica Inside geen toekomst meer. ,,Je bent zo op je hoede nu. Dat wordt een totaal ander soort programma. En als Johan dan ook nog met een zak aardappels van vier kilo naar Hilversum toe rijdt, dan moet je gewoon zeggen: jongens, dit heeft geen zin meer. Wij hebben hem nu duidelijk gemaakt dat we absoluut klaar met hem zijn en dat het wat ons betreft gewoon de laatste uitzending was gisteren. Dan gaat-ie maandag maar een show maken met Sneijder en Jansma. Nee, daar kan je van overtuigd zijn. Dit komt niet meer goed.”



De contracten van Derksen en Van der Gijp lopen nog een aantal jaar door, maar hij denkt dat dat geen probleem is. ,,Als wij John de Mol uitleggen dat het zo niet verder kan, dan is De Mol de laatste die zal zeggen: ik hou je aan je contract. Het programma zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn. Met name de tik die wij van hem gehad hebben, daar stappen we niet zo makkelijk overheen.”



Gijp houdt de deur nog op een klein kiertje. ,,Hij kan nog met een uitleg komen die voor ons te accepteren is, maar dan moet hij wel met iets goeds komen. Na de zomer moeten we maar bij elkaar gaan zitten met John de Mol erbij, om te kijken of dit een hindernis is die te accepteren is. Een ding is zeker: het programma gaat nooit meer hetzelfde zijn. Ik laat me ook nooit meer een uitspraak door hem ontlokken. Johan heeft mij gisteren een mailtje gestuurd. Ik zei: hier sta ik 100 procent achter, als jij stopt, dan stop ik ook.”