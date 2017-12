Gijs Staverman: Mij kun je hooguit pakken op mijn saaiheid

the roastGijs Staverman, morgenavond spreekstalmeester in The Roast of Giel Beelen , kan naar eigen zeggen evengoed een spreekwoordelijke klap uitdelen als incasseren. ,,Maar ik ben te positief, te lief om te roasten.''

Gelukkig mag je als presentator, of ‘roastmaster’ in The Roast of..., zo nu en dan ook een vileine opmerking maken. ,,Want ja, daar had ik best zin in’’, gniffelt Gijs Staverman. ,,Ik ken Giel Beelen niet zo goed, alleen van de wandelgangen. Een mooie positie om hem eens stevig af te fikken.’’

En voldoende aanleidingen voor wat snoeiharde grappen. ,,Genoeg voor een Roast of vijf’’, aldus de Radio 2-dj, die ter voorbereiding te rade ging bij goede bekenden van Giel en vervolgens hulp kreeg van wat professionele grappenmakers. Alles om Veronica-coryfee Beelen ruim twee uur lang zo inventief mogelijk door het slijk te kunnen halen.

,,Die man nodigde prostituees uit in zijn show, riep Mein Kampf uit tot ‘het meest indrukwekkende boek ooit’, werd ontslagen door de omroep waar ik nu voor werk (KRO, red.), hij is dol op varkentjes en de kleur roze…’’ En dan is de meest voor de hand liggende grap nog niet gemaakt: ‘Giel de graaier’. Staverman, nog helemaal in de ‘roast-modus’: ,,Dat is geen grap, maar diep treurig. Van al het belastinggeld dat hij bij 3FM verdiende, hadden we een hoop zinnige dingen kunnen doen.’’

Geld

Zelf lijdend voorwerp zijn in een volgende editie is wat de radiopresentator betreft geen enkel probleem. ,,Maar daar ben ik helemaal niet geschikt voor joh. Té positief, té lief. Er staan niet eens wat #metoo’s op mijn naam.’’ En Staverman deed ooit het tegenovergestelde van wat Beelen recent deed (overstappen naar een commerciële zender). ,,Ik heb juist de helft van mijn geld achtergelaten en ben overgestapt naar de publieke omroep! Echt, bij een Roast kun je me hooguit pakken op mijn saaiheid.’’

The Roast van de bekende dj verschijnt in de laatste maand van een bewogen radiojaar dat niet alleen draaide om Beelens stationsruil. Qmusic-duo Mattie en Wietze ging uit elkaar, Rob Stenders verruilde van omroep waardoor programmaschema’s meer dan eens werden omgegooid en er werd met rechtszaken gedreigd.

,,Je kan zeggen wat je wilt, maar radio is weer vol in the picture en er wordt heel veel geluisterd. Radio 2 gaat zelfs bijzonder goed. Marketeers hoor ik soms roepen dat ze er niks van snappen. ‘Dat was toch zo’n gezapige instelling?’ Maar het gaat om de energie die we allemaal hebben. De Top 2000 is wéér populairder dan ooit.’’

Is intern de rust weergekeerd in radioland? ,,Ik heb zelf niets van onrust gemerkt. Maar ik weet dat er veel speelde en dat heeft met het publieke bestel te maken waarin goede communicatie tussen organisaties en omroepen soms lastig is. Dat zou echt eens moeten worden geoptimaliseerd.’’