Gitaren Eddie Van Halen leveren tonnen op

Het veilingstuk dat het meeste opleverde, was een gitaar die Van Halen in 1991 samen met zijn gitaarontwerper heeft gebouwd als cadeau voor een vriend. Het instrument ging voor 231.250 dollar (zo’n 190.000 euro) van de hand. De kleine gitaar, die door een jonge versie van Van Halen werd bespeeld, in de videoclip van het nummer Hot For Teacher uit 1984 leverde 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) op. Voor een elektrische gitaar uit de EVH Charvel Art Series had een bieder 140.800 dollar (116.000 euro) over.