Gitarist John Frusciante na tien jaar terug bij Red Hot Chili Peppers

Frusciante is een goede bekende van de band. De gitarist was vanaf 1988 lid van de Red Hot Chili Peppers. Hij volgde de originele gitarist Hilel Slovak op, die op 26-jarige leeftijd overleed door een overdosis. Van 1989 tot 2009 drukte Frusciante zijn stempel op de groep bij albums als Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991) en Californication (1999).



In 2007 trad Josh Klinghoffer toe tot de Peppers, om in 2009 Frusciante helemaal te vervangen. Frusciante verliet overigens in 1992 ook al even de groep, omdat ook hij kampte met een drugsverslaving.



In het bericht op Instagram bedankte de band de ‘prachtige muzikant’ Klinghoffer voor zijn bewezen diensten de afgelopen tien jaar. ‘We zijn dankbaar voor onze geweldige tijd met hem’, aldus de band.



De Peppers staan op 19 juni 2020 op Pinkpop.