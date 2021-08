Gitarist van Kane had nooit moeite met rol van tweede man: ‘Ik ben geworden wie ik altijd had willen zijn’

,,Mijn moeder moedigde mij als kind aan om een instrument te gaan bespelen. Dwarsfluit leek haar wel iets. Maar ja, voor een opgroeiende jongen is het niet heel cool om het advies van je moeder op te volgen. Maar op mijn 14de kreeg ik een gitaar van een oom. Waarna een jongen op school - tweede klas atheneum – mij leerde om Eruption te spelen, van Van Halen. Ik kwam thuis en zag mezelf voor de spiegel mijn gitaar ophangen. En dacht: yes!’’



Gitarist wilde Dennis van Leeuwen dus worden. En geen zanger, doorgaans de grootste blikvanger van om het even welke band. Op de vraag of hij later, als gitarist en medeoprichter van Kane, nooit jaloers was op alle aandacht die zanger Dinand Woesthoff kreeg, reageert hij dan ook afwerend. ,,De rol van tweede man van de band paste mij uitstekend. Dinand werkte als een magneet op het publiek. Dat versterkte de populariteit van de band, maar voor hem was het niet altijd makkelijk. Toen hij met Guusje Nederhorst was, staarden de mensen hem soms aan alsof hij een standbeeld was. Na het overlijden van Guusje is Dinand zelfs even uit Nederland weggegaan omdat hij in de supermarkt het gefluister achter zijn rug niet meer kon verdragen.’’