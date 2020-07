Glazenwasser op non-actief gesteld nadat hij foto’s van huis Akwasi deelde

Akwasi Owusu Ansah (32) deelde een screenshot van het bericht op Instagram. ‘Dit mag niet en dit hoort niet.’ Volgens de rapper zijn zijn rechten ‘fundamenteel’ geschonden. ‘Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt.’

Demonstratie op de Dam

De directeur van het bedrijf waar de man werkzaam is laat weten hem op non-actief te hebben gesteld en zich te distantiëren van de uitspraken die zijn werknemer privé deed. Het bedrijf zegt graag in gesprek te gaan met Akwasi om over het voorval te praten.



Zowel de glazenwasser-Facebookpagina als de Facebookpagina van de man die de foto’s postte, zijn inmiddels verdwenen.



Het is nog niet bekend of Akwasi aangifte gaat doen. Een woordvoerder van de politie kon vanwege privacyredenen niet vertellen of Akwasi al aangifte heeft gedaan of dat gaat doen.



Vorige maand ontving Akwasi een reeks doodsbedreigingen na zijn toespraak tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam. Die deelde hij toen ook op zijn Instagramaccount. Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde toen aan de strafbaarheid van deze uitspraken te onderzoeken. De veelbesproken speech leverde de rapper zelf ook een reeks aangiftes op.