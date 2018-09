Glennis blij dat ze weer even naar huis kan

Zoektocht: wie zijn deze uitzinnige Doe Maar-fans?

17:43 Ze zingen, ze schreeuwen, ze gaan helemaal in de muziek op maar... wie zijn ze eigenlijk? Voor een verhaal waarin we aandacht besteden aan het 40-jarig bestaan van de legendarische Nederlandse popband Doe Maar zijn wij op zoek naar de meiden op deze bijzondere foto. De foto is mogelijk in 1983 in de Frieslandhallen in Leeuwarden gemaakt.