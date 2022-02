‘Glennis Grace aangehouden na gevecht in supermarkt’

Gezamenlij­ke tour Within Temptation en Evanescen­ce weer uitgesteld

De bands Within Temptation en Evanescence stellen opnieuw hun gezamenlijke Worlds Collide Tour uit. De tournee werd begin 2021 al voor een tweede keer opgeschoven en zou nu in maart 2022 beginnen. De bands hopen nu op nieuwe data in november en december, schrijven ze in een gezamenlijk statement op sociale media.

