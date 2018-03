Glennis Grace doet tweede Whitney-show

Het was al lang een wens van Glennis om een eerbetoon aan haar in 2012 overleden voorbeeld te maken. Met deze show komt een grote droom uit, stelt ze. ,,Sinds ik klein ben, is Whitney Houston mijn inspiratiebron, mijn heldin, mijn grootste voorbeeld. Zij is de reden waarom ik wilde zingen. Ik vind het heel bijzonder dat ik een show mag geven die volledig in het teken staat van deze fantastische zangeres.''

In 2017 had de zangeres een hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Houston, die zij zong tijdens de concertreeks Ladies of Soul. Onlangs reisde de Amsterdamse naar Los Angeles af voor een ontmoeting met de wereldberoemde muziekproducer en tekstschrijver Kenneth Brian 'Babyface' Edmonds, die onder meer verantwoordelijk was voor Houstons internationale megahit I'm Your Baby Tonight.