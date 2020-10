Glennis Grace en 16 jaar jongere vriend uit elkaar: ‘Dit doet heel veel pijn’

,,We zijn helaas uit elkaar’’, aldus Glennis, die een geschreven statement te onpersoonlijk vindt en daarom voor deze vorm koos. ,,Dat doet mij heel erg veel pijn en hem ook. Maar voor nu is het het beste. Het voelde in het begin zo kut dat ik steeds iets stiller werd op sociale media en dat ik mezelf even een beetje terugtrok en wat minder van mezelf liet zien. En dan krijg je natuurlijk ook vragen en dat is de reden dat ik het naar buiten wil brengen via mijn eigen kanalen zonder dat het een roddel wordt.’’ Het is onduidelijk of Lévy, die ook haar gitarist is, met Glennis blijft werken. Het lijkt er in elk geval op dat de zangeres niet uitsluit dat ze weer samenkomen. ,,Ik zeg altijd: niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Voor nu is het voor mij in ieder geval heel erg loslaten, want ik ben nog steeds heel erg gek van hem en hij ook van mij. Er zijn geen rare dingen gebeurd. Dus, voor de roddelbladen, die hebben jullie niet.’’

Kinderwens

Glennis zei vorig jaar nog dat ze binnen twee jaar hoopte een kindje te krijgen met de 16 jaar jongere Lévi; een leeftijdsverschil waarvan ze overigens niets zei te merken. ,,Ik wil aan iedereen laten weten dat wat ik voor hem voelde heel erg oprecht was’’, zegt Glennis nu. ,,En dat is nog steeds heel oprecht, want ik houd nog steeds heel erg van hem. Maar op dit moment geldt het gezegde: houden van is ook loslaten.’’



Glenda, zoals de zangeres eigenlijk heet, hoopt dat fans en media haar de komende tijd rust gunnen. ,,Want dit is wel een proces waar je doorheen moet, helemaal als je vol voor iemand bent gegaan en het uiteindelijk toch niet blijkt te lukken. En you never know what happens in the future. Voor nu gaan we in elk geval als vrienden uit elkaar. En heb ik heel veel rust nodig en alle begrip daarvoor, hoop ik, van jullie.’’