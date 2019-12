Glennis Grace: Ik was als 16-jarige elke nacht aan het werk

BondigMensen zien haar wel eens als arrogant, weet zangeres Glennis Grace. Onterecht, vertelt ze in de mini-documentaire Bondig . ,,Het is geen arrogantie, maar na 25 jaar in het vak weet ik gewoon wat ik wel en wat ik niet wil.”

De ogen van de wereld waren even op haar gericht, toen Glennis Grace (41) vorig jaar in de finale van America’s Got Talent stond. De Nederlandse zangeres, die in eigen land pas doorbrak op haar 33ste met een cover van Volumia’s Afscheid, bemachtigde geen podiumplek. Maar ze werd wel overladen met lof voor een miljoenenpubliek. En dat terwijl ze eigenlijk niet aan ‘zo’n programma’ had willen meedoen, vertelt ze in mini-docu Bondig. ,,Misschien zocht ik wel een stukje waardering. Ik zat in een periode dat ik het hier wel eens zat was omdat ik niet altijd het gevoel had dat ik werd gewaardeerd.”

Volledig scherm Glennis Grace is door haar Amerikaanse avontuur zelfverzekerder geworden. © My Channels

Waardering alom dus, aan de andere kant van de oceaan, maar toch kreeg ze heimwee naar Nederland en keerde hier met rasse schreden terug. Een bak ervaring rijker. ,,Ik ben in Amerika zelfverzekerder geworden in mijn kunnen. Of het dan lukt, I don't care, maar ik heb geen mensen meer nodig die zeggen hoe ik iets moet doen. Dat is geen arrogantie - want veel mensen zien het als arrogant, maar ik weet na 25 jaar wat ik wel en wat ik niet wil.”

Depressie

In 1994 maakte ze voor het grote publiek haar entree in de entertainmentwereld. De nog maar net 16-jarige Glenda Batta (haar echte naam, red.) won de Soundmixshow. Ze ging daarop van hot naar her, liep het ene na het andere optreden af. ,,Ik was piepjong in een volwassen wereld. Op mijn zeventiende raakte ik in een depressie. Ik wilde niet meer zingen, ik was bang om de straat op te gaan”, blikt Grace terug. Ze ging terug naar school, de Musical Academy, en daar ontdekte ze dat haar bloed kroop waar het niet gaan kon. Terug dat podium op, maar nu met hervonden plezier.

Toch blijft het artiestenbestaan een worsteling. ,,Het is eenzaam. Je kunt niet uitleggen aan mensen die dit vak niet leven dat je heel veel aan het geven bent en dat je je eigen persoon, Glenda dus, best wel vaak wegcijfert”, vertelt ze. Nu omringt ze zich met mensen die dat wél snappen, zoals haar vriend Lévy. ,,Ik wil niet dat als ik thuiskom, ik gezien word als de artiest Glennis. Zulke relaties heb ik wel gehad, maar hij zorgt ervoor dat Glenda en Glennis één persoon zijn.”

Met een fijne thuisbasis en de nieuwe zelfverzekerdheid die ze overhield aan haar Amerikaanse avontuur gaat ze in volle vaart vooruit. Ze werkt aan een nieuw album waarvoor ze ‘eindelijk’ zelf liedjes durft te schrijven. ,,Dan wil ik daarmee een clubtour doen, en dan uiteindelijk Ahoy of Ziggodome vullen. Dat je daar staat met je eigen songs, hoe vet is dat!”

Volledig scherm Glennis droomt van een vol Ahoy of Ziggodome met haar eigen nummers © My Channels