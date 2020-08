Glennis Grace in tranen bij Jinek na racistische uitspraken

Glennis Grace was vanavond te gast bij Eva Jinek op RTL4. Tijdens de uitzending werd ze erg emotioneel. Grace zat aan tafel om te vertellen over de racistische berichten die zij ontvangt via sociale media. Toen Jinek de berichten voorlas tijdens de talkshow, kreeg ze het zichtbaar te kwaad.

Twee dagen geleden maakte Glennis Grace op haar Instagram-account de naam en foto’s bekend van een 13-jarige jongen die haar via een privébericht had uitgescholden voor onder meer ‘tering zwarte hoer’. Grace was vanavond te gast bij het televisieprogramma om te vertellen over de berichten die ze ontvangt.

Ze vertelde aan tafel dat ze er geen spijt van heeft dat ze de naam openbaar gemaakt heeft. Ze had al snel door dat het om een jong iemand ging. ,,Waar zijn de ouders? Hoe kan het dat je zulke taal uitspreekt naar iemand die je totaal niet kent? Ik word er heel verdrietig van’’, vertelde ze in de uitzending. Glennis Grace wil graag in gesprek met de jongen. Ze zegt vaker in gesprek te gaan met mensen die dit soort uitspraken doen.

Toen Eva Jinek andere berichten voorlas, die Grace toegestuurd krijgt via sociale media, brak de zangeres. Na het voorlezen van de racistische berichten was de zangeres in tranen. Jinek las zeer kwetsende berichten voor. De andere gasten in de uitzending waren geschokt. Na het voorlezen nam mede-gast Glen Faria het woord. Hij zei dat mensen het niet verdienen om zulke berichten te ontvangen. Glennis Grace vertelde al heel lang tegen racisme te strijden en het te doen voor iedereen die ermee te maken heeft.

Deze week kwam Grace in het nieuws vanwege het 'exposen’ van een 13-jarige jongen die racistische berichten stuurde naar de zangeres. ‘I feel sorry for you’, schreef de zangeres deze week bij haar post op Instagram. ‘13 jaar en nu al zo verpest. Hij schrok toen ik zei dat ik hem ging exposen, maar ik kan dit niet meer over me heen laten gaan. Jonge racist.’

Grace kreeg op sociale media veel steunbetuigingen voor haar actie, maar er zijn ook mensen die vinden dat zij te ver gaat door de 13-jarige publiekelijk te veroordelen.

