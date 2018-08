Glennis Grace tóch door naar halve finale America's Got Talent

videoHet is powerhousezangeres Glennis Grace gelukt zich te plaatsen voor de halve finale van de populaire talentenjacht America's Got Talent . De Amsterdamse Glennis kreeg vannacht om 2.00 uur (Nederlandse tijd) na een paar zenuwslopende minuten het verlossende woord te horen dat ze bij de laatste 25 acts hoort.

Ruim 18 miljoen Amerikanen zagen hoe de 40-jarige Glennis een zucht van verlichting slaakte toen ze hoorde dat haar Amerikaanse avontuur voorlopig niet ophoudt. Nadat de vakjury - bestaande uit Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum en Howie Mandel - zich de afgelopen maanden lyrisch over de zangeres uitliet, was het vannacht aan het Amerikaanse publiek thuis.

De uitslag werd bekend gemaakt in een live tv-uitzending met presentatrice/model Tyra Banks. Toen het nog ging tussen Glennis en comedian Samuel J. Comroe, werd duidelijk dat beide acts hadden gewonnen. Dat drong bij Glennis niet door, waarna ze haar concurrent feliciteerde. Toen ze van het podium wilde weglopen, trok Tyra haar terug. ,,Hoorde je wel wat ik zei? Jullie zijn allebei door!'' Na een 'What the fuck?' en 'Ik ben zo dom!' sloeg Glennis haar handen voor haar gezicht. Van Mandel en Mel B kreeg ze een standje dat ze op haar taal moest letten, waarna de zangeres haar excuses aanbood.

Hollandse bühne

Glennis liet voor de show weten er met de volste vertrouwen in te gaan. ,,Ik weet dat ik mezelf voor 100 procent heb gegeven'', zei ze over haar versie Never Enough uit de film The Greatest Showman. Dat nummer werd haar door de producers toegewezen. ,,Ik kende het niet, maar het voelde gelijk goed. Ik ben benieuwd wat voor opties ze nog voor me hebben, want dit behoorde tot de top.''

Nu proost ze op haar winst met een wijntje en gaat ze met een gerust hart slapen. Dan is het tijd om weer naar Nederland te vliegen. Komende zaterdag staat ze 'gewoon weer' op de Hollandse bühne tijdens de Woerdense Vakantieweek.

De liveshows van de halve finale van America's Got Talent in hartje Hollywood vinden van 4 tot 12 september plaats. Glennis neemt het onder meer op tegen de 13-jarige Courtney Hadwin, die met haar Janis Joplin-achtige stem door verschillende Amerikaanse nieuwssites wordt getipt als mogelijke winnaar. De uiteindelijke finale (met tien acts) duurt twee dagen, op 18 en 19 september. De winnaar van het dertiende seizoen gaat naar huis met 1 miljoen dollar, een platencontract en mag optreden in Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas.

Bekijk het optreden van dinsdagnacht hier terug: