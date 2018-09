Glennis laat op 'G-day' van zich horen

De Amsterdamse is in Los Angeles met haar vriend gitarist Lévy Simon en haar zoon Anthony (12). Met hem maakte Glennis eerder een zogenoemde spiegelselfie in de hotellobby.



Welk nummer Glennis zal zingen tijdens de finaleshow, die door ruim 12 miljoen Amerikanen zal worden bekeken, is nog onbekend. Zeer waarschijnlijk hebben de producers van AGT opnieuw gekozen voor een nummer van haar grote heldin Whitney Houston. Met wie Glennis in de tweede helft van de finale in duet gaat, is ook geheim. Nadat ze een filmpje deelde waarin ze Versace on the floor van Bruno Mars zong, gaat de naam van de Amerikaanse superster rond.