Glennis tot over haar oren verliefd, Katja heeft lentekriebels

Matching outfits! Bas Smit en Nicolette van Dam vieren vakantie in het Oostenrijkse Tirol en zijn beide in het zwart gekleed. ‘De W van ANWB-stelletjes', grapt Smit bij het kiekje met zijn vrouw.

De W van ANWB stelletje 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 17 Feb 2019 om 6:09 PST

Beertje van Beers geniet van haar zondag. Gehuld in een topje en een kort broekje zit ze op de rand van het raam in haar kamer. ‘Lezen in mijn slaapkamer', laat ze weten.

Sunday bliss, reading in my bedroom window 🌞(Just finished the heartbreakingly beautiful ‘The Immortalists’ by Chloe Benjamin; any tips?) #bkfootwear #leopardsneakers Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 17 Feb 2019 om 5:34 PST

Glennis Grace is tot over haar oren verliefd op haar gitarist Levy Simon. De zangeres, die voor een blonde coupe is gegaan, brengt een ode aan haar vriend op Instagram. ‘Ik heb me nog nooit zo geliefd gevoeld.’

Sharing the stage with you is a dream. Sharing my life with you is everything I have ever wished for. I never felt so loved before 😌You complete me, love you baby💜 @levysimon Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 17 Feb 2019 om 6:08 PST

André Hazes moet vanmiddag weer aan de bak in Rotterdam, maar eerst geniet hij van wat tijd met zijn zoon. ‘Lekker met m'n borsthaar in z'n oor kriebelen', grapt de zanger bij een foto waar kleine André in zijn armen ligt.

Straks optreden in Rotterdam, eerst lekker met m’n borsthaar in z’n oor kriebelen 😁 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 17 Feb 2019 om 4:09 PST

Jim Bakkum brengt een ode aan zijn vrouw. Ze mag vandaag 40 kaarsjes uitblazen en is zwanger van hun derde kindje. Speciaal daarvoor heeft Bakkum zijn Bettina vastgelegd. ‘Op haar aller-, allermooist.’

Het weer in Nederland mag dan zeker niet slecht zijn, Fajah Lourens heeft een warmere plek opgezocht. De killerbodyfanate viert vakantie op Bali. Een bikinikiekje mag natuurlijk niet ontbreken en dus poseert ze, gehuld in panterprint, voor de camera.

Greetings from Bali 😘 What are you up to this Sunday? Bikini is from my new @sapphbyfaya collection (coming soon)! Een foto die is geplaatst door null (@mykillerbodymotivation) op 17 Feb 2019 om 3:46 PST

De zondag begint zo slecht nog niet voor Leco van Zadelhoff. De visagist had de eer om Leontine Borsato op te maken en vindt dat helemaal niet erg.

Helemaal niet erg zondagmorgen vroeg werken met mijn deze onze lieve knappe @leontineborsato ... shoot voor de @vrouw_nl .. #lecolook #haar #makeup #danmaarweereenskrul #smokeyeye Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 17 Feb 2019 om 3:36 PST

Wolter Kroes staat deze vakantie vooral op de latten, maar uitgebreid lunchen hoort er ook bij. De zanger geniet van een warme maaltijd met zijn kids. ‘Onder paradijselijke omstandigheden', schrijft hij bij het kiekje.

Genieten in de sneeuw onder paradijselijke omstandigheden!! @westendorf_at Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 17 Feb 2019 om 2:58 PST

Tygo Gernandt weet het nog niet zeker: staat een bril hem nu wel of niet? De acteur vraagt het aan zijn fans. ‘Leuk, niks meer aan doen!', reageert een aantal fans.

Jaja! Aan de bril... whaa. Staat dit of is er iemand die mij wil sponsoren met een mooie leesbril? #hah#duss #watnee Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 17 Feb 2019 om 2:37 PST

De lente is in aantocht! Katja Schuurman kan haar geluk niet op en laat nu al weten last te hebben van lentekriebels.

Spring is in the air! 🌱🌼🌞#rayoflight #lentekriebels #niemandiseenbinnenmens Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 17 Feb 2019 om 3:23 PST

Een emotioneel moment voor Nicolette Kluijver. De presentatrice is op wintersport waar haar zoontje leert skiën. ‘Ik kan wel janken, zo gelukkig maak je mij', schrijft ze bij een foto waarop het ventje zijn moeder stevig vasthoudt terwijl hij op de latten staat.

Ik kan wel janken zo gelukkig maak je mij! #trots #lerenskiën #ikhebje #ikhebjelief #mijnzoon ⛷💙 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 17 Feb 2019 om 1:32 PST

Susan Smit is flink verrast door haar vriend en columnist Onno Aerden. De blondine brengt een paar dagen met haar liefde door in de romantische stad Parijs. ‘Ik word voor het leven verpest met deze verwennerij.’

Verrassingstripje Parijs! Ik word voor het leven verpest met deze verwennerij. Een foto die is geplaatst door null (@susansmitinstagram) op 17 Feb 2019 om 1:49 PST