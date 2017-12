Glibberende Kim Kardashian leert zoontje Saint (2) schaatsen

Kim Kardashian, die normaalgesproken alleen in haute couturekleding voor de camera's verschijnt, had voor de schaatspret in kerstsfeer een doornee joggingpak en ijshockeyschaatsen aangetrokken. Haar zus Kourtney (38) was er, gekleed in een opvallende designwinterjas met daarop knuffels, ook met haar dochtertje Penelope (5). Haar zoontjes Mason (8) en Reign (3) schitterden door afwezigheid.