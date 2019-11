Gloednieuw seizoen Flikken Maastricht in januari te zien

Trouwe kijkers van de serie bleven na het dertiende seizoen met heel wat vragen zitten. Zo was er onduidelijkheid over Eva van Dongen (Angela Schijf) en Wolfs (Victor Reinier) die uit hun functie waren gezet, maar wél de leden van het genootschap dat hun politiechef Mechels vermoord had, op de hielen zaten. Het duo wist een link met België te leggen, stal bewijsmateriaal, maar kon hun missie niet afronden door een onverwachte gebeurtenis.



Gisteren maakte de zender op sociale media bekend dat fans vanaf 3 januari 2020 weer iedere vrijdagavond om 20.35 uur kunnen afstemmen op hun favoriete serie. ‘Schrijf het in je agenda', luidde het bijschrift.



Flikken Maastricht is een Nederlandse televisie-politieserie en speelt zich af in, zoals de naam al zegt, het pittoreske Maastricht. Rechercheur Eva van Dongen en haar partner Floris Wolfs krijgen samen met hun collega’s in uniform te maken met chantagepraktijken, moord en doodslag, verdwijningen en drugszaken. Maar ook hun persoonlijke levens komen aan bod.