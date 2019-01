Gluren bij de koninklijke buren: de Oranjes zijn verhuisd

Ze duwen allemaal iets voor zich uit. Een buggy. Een (bak)fiets. Een rollator, een kinderwagen. Ze maken vrijwel allemaal een selfie. En nog een overeenkomst: ze zijn allemaal bloednieuwsgierig naar het nieuwe onderkomen van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.



Op deze zonovergoten middag is het dringen geblazen bij het hek aan de achterzijde van Huis ten Bosch, minder dan een week nadat het koninklijk gezin naar het Haagse paleis verhuisde. Op hun lichtblauwe Batavus-fietsen is het Delftse studentenstel Martina en Irek naar Den Haag gereden, zo nieuwsgierig als ze zijn naar het nieuwe, koninklijke onderkomen. Martina komt uit Italië, land waar links en rechts ook wel een aardig bouwwerk te vinden is, maar is toch onder de indruk van het paleis. ,,Het blauwe dak is prachtig. En de typisch Nederlandse bakstenen, dat hoort toch ook echt bij het huis van jullie koning en koningin. En die massieve bordestrap, schitterend!’’ Irek is eigenlijk tegen de monarchie, vanwege de hoge kosten en het ondemocratische karakter. ,,Het is een belachelijk systeem.’’