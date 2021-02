God op tv: ‘Vroeger zonden we, nu luisteren we’

In het EO-programma Hart op de Tong van eind jaren 80, waarin Henk Binnendijk voxpop-achtige gesprekken over religie voerde, was er nog weinig ruimte voor twijfel aan het geloof. De omroep had destijds gewoon een vaste uitzenddag en er was dus geen enkele netmanager die nadacht over het aantrekkelijk maken van zo’n programma voor een breed publiek. Dat is nu wel anders, ziet ook EO-journalist Tijs van den Brink. God op tv is lang niet meer zo vanzelfsprekend.