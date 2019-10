Goed verdiend! Ed Sheeran betaalde zichzelf vorig jaar 52.754 euro per dag uit

Ed Sheeran (28) zit er warmpjes bij: de zanger verdiende met zijn tophits zo’n 52.754 euro per dag, blijkt uit de jaarcijfers. Deze opbrengsten haalt hij uit platenverkoop en auteursrechten met zijn bedrijf Ed Sheeran Limited, waarvan de muzikant zelf directeur is.

Belangrijk om te weten: opbrengsten van concerten tellen niet mee - dus ook de voorbije Divide-tournee, die maar liefst 607 miljoen pond (zo’n 680 miljoen euro) opbracht, niet. Toch weet het bedrijf op zichzelf al een behoorlijke som geld bij elkaar te halen. In 2018 draaide Ed Sheeran Limited een omzet van meer dan 32 miljoen pond (zo'n 37 miljoen euro). Dat is 4 miljoen pond (4,5 miljoen euro) minder dan in 2017, maar toch mooi 13 miljoen (14,6 miljoen euro) meer dan in 2016.

Belastingen

Sheeran kon zichzelf dus een mooi loon uitkeren: zo'n 47.000 pond of 52.754 euro per dag. En voor de nieuwsgierigen: de zanger heeft ook flink wat aan belastingen betaald. Volgens het verslag kostte hem dat 4.506.139 pond, of zo'n 5.056.686 euro.