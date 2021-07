Goedele Liekens opnieuw single: ‘Je bent geen leuke partner als je kanker hebt’

,,Ik zat in een relatie toen ik ziek was”, vertelt Goedele Liekens in Gazet van Antwerpen. ,,Maar je bent geen leuke partner als je kanker hebt. Je ziet er niet uit, je moet overgeven, ligt uitgeput op de bank. Psychologisch is het zwaar.” De politica had huidkanker en moest een operatie en chemobehandeling ondergaan. ..Dat heeft zeker niet geholpen”, klinkt het. ,,Je bent niet meer die vrolijke, energieke vrouw van ervoor. Toen ik ziek was, kon ik niks. Ik was soms echt vervelend, ik lag te huilen, ik bewoog amper en mijn humeur zakte geregeld onder nul. Als je dan even kan ontsnappen, weg van de miserie: ik begrijp dat. Iedereen heeft recht om te kiezen voor zijn eigen geluk.”

Dochter Merel vertelde in het Vlaamse TV Familie al dat zij en zus Céleste hoopten dat hun moeder een goede man zou vinden. ,,Op zich heeft mama geen man nodig. Zeker na al deze gebeurtenissen. Maar voor mij en Céleste mag het wel. We zien mama graag, hé. Tijdens haar ziekte zijn we vaak bij haar langs geweest, omdat ze alleen is. Daardoor hebben we onze vrienden wat minder gezien. Mama zou nooit toegeven dat ze ons nodig had, maar uiteindelijk was ze altijd blij als we dan bij haar waren”, vertelde ze. ,,Ik zou het heel tof vinden mocht mama een goeie man vinden die haar alles kan bieden wat ze verdient. ’t Zal een sterke man moeten zijn, qua karakter. Want ons mama is niet op haar mondje gevallen.”

In Het Laatste Nieuws vertelde Goedele eerder al openhartig over haar ziekte. ,,Soms heb ik momenten dat het heel erg goed gaat”, klonk het toen er gevraagd werd naar hoe ze zich voelde nu ze kankervrij verklaard was. ,,Soms lijkt het alsof ze de afsluitdopje van mijn lichaam opendraaien en alle energie wegvliegt. Ik doe zo goed als elke middag een dutje, of ik haal het einde van de dag niet. Ook nu moet ik even op adem komen, sorry. Ik ben, terwijl we telefoneren, naar boven aan het stappen. Vroeger stopte ik halverwege de trap om een paar minuten uit te blazen, maar nu zeg ik ‘komáán’ en stap ik door.” En ook: ,,Ik ben niet meer misselijk, moet ook niet meer overgeven, al blijft de vermoeidheid sluimeren. Ik kan een nacht op tafel staan dansen, maar evengoed een hele dag in bed liggen. Het gaat allemaal te traag naar mijn zin, moet ik zeggen. Ik ben nogal een ongeduldige. Ook mijn concentratie en geheugen is foetsie. Dat beperkt me natuurlijk heel erg in mijn professionele toekomst.”