Goedele Liekens zet punt achter relatie: Kostte te veel energie

,,Onze relatie in stand houden kostte eigenlijk te veel energie”, zo verklaart de bekende seksuologe over de breuk. ,,We bleken verschillende waarden en normen te hebben, maar van wrok of boosheid is geen sprake.” In 2013 liet Liekens voor het eerst weten ‘voorzichtig’ verliefd te zijn op Luc, een succesvolle Limburgse zakenman. De twee liepen elkaar tegen het lijf op een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriendin en spendeerden niet lang daarna al de feestdagen samen in New York. Haar dochters Merel en Céleste maakten ook kennis met Lucs drie zonen.

Ellenlange files

Tot samenwonen kwam het nooit. Te veel praktische bezwaren, vertelde Liekens in 2016. ,,Luc is zaakvoerder van een dienstenchequebedrijf in Limburg, en ik wil in Dilbeek blijven wonen omdat ik vaak naar Amsterdam en Londen reis. De enige oplossing is dat ik zou stoppen met werken, want Luc zie ik niet meteen met pensioen gaan. Hij heeft het nog drukker dan ik. Het komt hem goed uit dat ik af en toe naar het buitenland moet, hij heeft geen behoefte aan een vrouw die thuis op hem wacht. Misschien moet ik dus met pensioen, zodat we eindelijk kunnen samenwonen. De ellenlange files die we moeten trotseren om elkaar te zien, beginnen immers zwaarder te wegen.”



Maar dat pensioen kwam er dus niet. Integendeel, Liekens heeft het drukker dan ooit nu ze voor Open Vld in de politiek gaat.



De breuk zal in ieder geval iets vergemakkelijkt worden doordat het voormalige koppel geen huis of kinderen deelt. Ook op emotioneel vlak is er een troost voor Goedele: ze laat haar geluk niet meer afhangen van haar partner. Dat vertelde ze enkele jaren geleden al in een openhartig interview, toen er overigens nog geen vuiltje aan de lucht was met Luc. ,,Ook van de angst om alleen te zijn en dat erg te vinden ben ik verlost”, vertelde Goedele toen.