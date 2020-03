Goedemorgen Nederland voorlopig ook op zaterdag

,,De NPO vindt het heel belangrijk om de kijkers in deze tijd zo goed mogelijk te bedienen met informatie’’, zegt Bert Huisjes, directeur van omroep WNL, dat Goedemorgen Nederland maakt. In tegenstelling tot de talkshow Op1, die inmiddels zeven dagen per week op tv is, ging Goedemorgen Nederland deze week over op solopresentatie. ,,Op1 heeft een heel grote tafel, daar is het met een duo nog goed te doen’’, verklaart Huisjes het verschil. ,,We willen wel de veilige afstand tussen de personen aan tafel handhaven.’’