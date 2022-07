Goldband distantieerde zich van speech maar trad toch op bij Amsterdams corps: ‘In goed overleg besloten’

Joni Mitchell na zeven jaar terug op podium na hersenaneu­rys­ma: ‘Moest weer leren uit bed te komen’

De 78-jarige Grammy-winnares Joni Mitchell trad afgelopen zondag voor het eerst op na een aneurysma in de hersenen dat haar bijna fataal werd in 2015. Dit deed ze op het Newport Folk Festival in Rhode Island, in gezelschap van een aantal andere sterren.

